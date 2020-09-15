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رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية ويهنئ الإمارات والبحرين

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العرب اليوم - رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية ويهنئ الإمارات والبحرين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ابو ظبي ـ العرب اليوم

ألقى رئيس الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ياريف ليفين، الثلاثاء، كلمة باللغة العربية وهنأ فيها الإمارات على توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل والبحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع الدولة العبرية. وجاءت كلمة ليفين باللغة العربية في خطوة نادرة من جانب رئيس للبرلمان الإسرائيلي. وقال ليفين إن دولة إسرائيل تتقدم بالشكر إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وشعبهما على توقيع اتفاقيتي السلام التاريخية. وتابع: "أبوابنا مفتوحة على مصراعيها أمامكم لزيارة دولة إسرائيل والأماكن المقدسة فيها (...)". وأضاف ليفين أن اتفاقيتي السلام اللتين ستوقعان اليوم "ستفتح أمامنا فرصة عظيمة في العمل المشترك لمواطني دولنا، من خلالها نطور العلاقات التجارية وفرص العمل والمشاريع العلمية والتكنولوجية والزراعية (...)". وشدد على أن الرحلات الجوية المباشرة ستعزز العلاقات بين الطرفين، ويتيح التعرف على التراث والثقافة لكلا الطرفين.

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رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية ويهنئ الإمارات والبحرين رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية ويهنئ الإمارات والبحرين



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