مصر.. قتلى ومصابون في انفجار خط غاز

وقع انفجار في خط غاز بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمالي مصر، الأربعاء، ما أدى لوقوع قتلى ومصابين.

وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن فرق الإنقاذ والحماية المدنية تواصل التعامل مع آثار الانفجار، فيما تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف ومثلها من عربات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وحدث الانفجار في منطقة تسمى عزبة المواسير، نتيجة تسريب مواد بترولية من خط أنابيب تابع لشركة طنطا للبترول.

وأظهرت مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو للحريق الذي نجم عن الانفجار، فيما لم يعلن مصدر رسمي بعد عن أعداد الضحايا.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، قطعت التيار عن غرب مدينة إيتاي البارود بعد الحادث كإجراء احترازى.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ بمستشفيات إيتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار، لاستقبال المصابين من الحريق.