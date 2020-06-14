العراق تسجل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العراق 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20209 إصابات.وتوزعت الإصابات الجديدة على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وأربيل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى ودهوك وكركوك وديالى وواسط وميسان وبابل والأنبار والمثنى وصلاح الدين والنجف.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 58 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 607 وفيات, كما سجلت 606 حالات شفاء جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 8121 حالة.