تركيا تسجل أدنى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ أكثر من شهرين

أعلنت السلطات الصحية التركية تسجيل 22 وفاة و786 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أدنى معدل حالات عدوى جديدة منذ 25 مارس.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد إلى 165555 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4585.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع مستمر لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات يوم 28 مايو 1182، وفي 29 مايو 1141، وفي 30 مايو 983، وفي 31 مايو 839، وفي 1 يونيو 827.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.

وأصدرت وزارة الداخلية التركية، السبت، تعميما ينص على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والنوادي، ليتم السماح بفتحها لغاية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من 1 يونيو.

المصدر: RT