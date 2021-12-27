منسق الاتحاد الأوروبي يتوقع التوصل إلى اتفاق حول إحياء الصفقة النووية في غضون أسابيع

توقع منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا، إنريكي مورا، أن يتم التوصل إلى اتفاق حول إحياء الصفقة النووية مع إيران في غضون أسابيع. وقال مورا، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الاثنين عقب انتهاء الاجتماع الأول في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، إن الأطراف المشاركة فيها تعمل على إلغاء العقوبات عن إيران وضمان التزام البلاد بتعهداتها في إطار الصفقة بشكل متواز.