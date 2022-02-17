الإعلام الإيراني ينفي صحة تقارير إعلامية بشأن مسودة الاتفاق النووي

نفت مصادرنا صحة تقارير إعلامية تم تداولها، اليوم الخميس، بشأن مسودة الاتفاق النووي، متهمة واشنطن باللجوء إلى "الشعوذة الإعلامية بدلا من اتخاذ القرار السياسي".