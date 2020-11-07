الرئيس اللبناني يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الأميركية

أعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

ونشر حساب الرئيس اللبناني ميشال عون تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" كتب فيها "الرئيس عون أبرق إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، معربا عن امله في ان يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية - الأميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأميركي الصديقين