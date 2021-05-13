مصادر إعلامية تؤكد إطلاق 3 صواريخ من بلدة القليلة جنوب لبنان بإتجاه الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة

أكد المتحدث الرسمي باسم ​اليونيفيل​ اندريا تينيتي، في تصريح له حول إطلاق صواريخ من ​لبنان​ باتجاه ​إسرائيل​، أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على اتصال بالجانبين لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل من أجل منع المزيد من التصعيد.​​​​​، لافتاً إلى أن "جنودنا متواجدون على الأرض ويعملون بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي أعلن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه تم قبل قليل "رصد اطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل"، موضحاً أنه "لم يتم تفعيل الانذار وفقًا لل​سياسة​ المتبعة". وكانت معلومات صحافية قد تحدثت عن إطلاق 3 صواريخ بإتجاه اسرائيل من القطاع الغربي في جنوب لبنان، في حين رجحت بعض المصادر أن تكون أطلقت من سهل بلدة القليلة ​​​​​​.