الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع
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الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع

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العرب اليوم - الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع

الباجي قايد السبسي
تونس - العرب اليوم

 نقلت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية، مساء اليوم الاثنين، عن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن والده غادر المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية طبيعية.

وأضاف حافظ قايد السبسي أن الرئيس سيستأنف العمل هذا الأسبوع.

 

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الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع



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الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع



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