الجيش الروسي يُدرج مصانع السلاح الأوكرانية في بنك أهدافه رداً على قصف دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيدمّر المصانع العسكرية الأوكرانية ردا على قصف دونيتسك مطالبا المدنيين بالابتعاد عنها، وأكد أنه سيواصل استهداف المرتزقة "بلا رحمة".