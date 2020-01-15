أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، عن إجراءات لزيادة معدل الإنجاب في البلاد، ووصفها بأنها ضرورية لمستقبل روسيا رغم أن من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 6.5 مليار دولار على الأقل خلال هذا العام فقط.وقال بوتن إن الوضع الديموغرافي "صعب جدا"، واقترح تخصيص مدفوعات للأسر محدودة الدخل التي تضم أطفالا صغارا، وإعانات لمن أصبحن أمهات للمرة الأولى، ومدفوعات أعلى للأسر التي تضم عددا أكبر من الأطفال، وإتاحة المزيد من الأماكن في دور رياض الأطفال.وأضاف بوتن، في خطاب حالة الأمة السنوي الذي أدلى به

أمام النخبة السياسية الروسية، وبثه التلفزيون "واجبنا التاريخي هو الرد على هذا التحدي".وتراجع عدد سكان روسيا بشكل كبير في التسعينيات في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وواجه بوتن مشاكل ديموغرافية معظم الوقت منذ أصبح رئيسا في عام 2000.وفي عام 2018 تقلص عدد السكان البالغ 147 مليون نسمة، بما يشمل سكان القرم رغم عدم الاعتراف بها دوليا كجزء من روسيا، بمقدار 86 ألفا.وتفيد تقديرات وزارة المالية بأن تعهدات بوتن الاجتماعية الجديدة ستكلف الدولة ما بين 400 و450 مليار روبل (6.5 إلى 7.31مليار دولار) هذا العام.