ولي العهد السعودي يتلقَّى اتصالًا مِن بومبيو بعد تصريحات ترامب الجريئة

تلقّى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالا من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وذلك بعد ساعات من تصريحات جريئة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وشكر الوزير الأميركي ولي العهد على شراكته القوية والمستمرة، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بين البلدين، كما ركز الحديث على القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك اليمن ومكافحة الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني في المنطقة، كما تطرق إلى مجالات توسيع التعاون الأميركي-السعودي.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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