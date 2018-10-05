ولي العهد السعودي يتلقَّى اتصالًا مِن بومبيو بعد تصريحات ترامب الجريئة

تلقّى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالا من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وذلك بعد ساعات من تصريحات جريئة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشكر الوزير الأميركي ولي العهد على شراكته القوية والمستمرة، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بين البلدين، كما ركز الحديث على القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك اليمن ومكافحة الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني في المنطقة، كما تطرق إلى مجالات توسيع التعاون الأميركي-السعودي.