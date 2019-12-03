مقتل وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرون، منذ قليل، في انفجار مركب صيد بمنطقة الجمشة أمام مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عقب اصطدام المركب بخط أنابيب بترول، مما أدى إلى انفجار المركب وإصابة عدد من طاقمه.

وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية لموقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفيى الغردقة العام، ورأس غارب، وجارٍ إسعاف المصابين والتحقيق في الواقعة.

وأكد مصدر خاص، لـ"الدستور"، أن المصابين حالتهم حرجة نتيجة اشتعال النيران على ظهر المركب عقب الانفجار، وجارٍ إسعافهم.