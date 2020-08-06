الشرطة الفرنسية تحرر 2 من بين 6 رهائن احتجزهم شخص داخل بنك في مدينة لو هافر غربي فرنسا
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الشرطة الفرنسية تحرر 2 من بين 6 رهائن احتجزهم شخص داخل بنك في مدينة لو هافر غربي فرنسا

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العرب اليوم - الشرطة الفرنسية تحرر 2 من بين 6 رهائن احتجزهم شخص داخل بنك في مدينة لو هافر غربي فرنسا

الشرطة الفرنسية
باريس - العرب اليوم

الشرطة الفرنسية تحرر 2 من بين 6 رهائن احتجزهم شخص داخل بنك في مدينة لو هافر غربي فرنسا

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الشرطة الفرنسية تحرر 2 من بين 6 رهائن احتجزهم شخص داخل بنك في مدينة لو هافر غربي فرنسا الشرطة الفرنسية تحرر 2 من بين 6 رهائن احتجزهم شخص داخل بنك في مدينة لو هافر غربي فرنسا



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