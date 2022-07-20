مالي تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأربعاء، بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، متّهماً إياه بنشر "معلومات غير مقبولة" حول قضية احتجاز 49 جندياً من ساحل العاج، منذ أكثر من أسبوع في باماكو.

وأضاف المجلس في بيان أن الحكومة أبلغت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دانييلا كروسلاك، بقرار باماكو "دعوة أوليفييه سالجادو المتحدث باسم مينوسما، لمغادرة الأراضي (المالية) في غضون 72 ساعة".

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية، إلى أن سالجادو أعلن "من دون أي دليل أن السلطات المالية ربما أُبلغت مسبقاً بوصول 49 جندياً من ساحل العاج على متن رحلة مدنية إلى المطار الدولي (في باماكو) الأحد 10 يوليو 2022".

ويأتي القرار في إطار العلاقات المتوترة بين مالي وشركائها الدوليين.