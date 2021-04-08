العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي الذي أكد تضامن واشنطن مع الأردن والشراكة الاستراتيجية بين البلدين

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أكد تضامن واشنطن مع الأردن والشراكة الاستراتيجية بين البلدين .