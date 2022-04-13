جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية في شرق رام الله ويحاصر منزلا

اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية سلواد شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وحاصر منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة، اعتقل خلالها عدد من الأهالي.