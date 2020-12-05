الداخلية المصرية تتخذ الإجراءات القانونية تجاه 5616 سائق نقل جماعي

واصلت الأجهزة الأمنية، حملاتها المكثفة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5616 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 573 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.