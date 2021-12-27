مجلس السيادة السوداني يوجه بالبدء في إجراءات الانتخابات

وجه مجلس "السيادة" السوداني مساء الإثنين بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية بالبلاد. وقال المجلس في بيان، إن بدء إجراءات عملية انتخابية تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي وضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع.