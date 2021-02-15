سقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، الاثنين، بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.وأشار، إلى أن "ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشار أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة".

وأظهر شريط فيديو مصور تصاعد عمود من الدخان في منطقة سقوط القذائف، فيما لم يتم الإعلان لحد الآن عن ضحايا نتيجة الحادث.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.