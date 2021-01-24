الخارجية الأميركية تؤكد أن الهجوم الأخير على السعودية محاولة لاستهداف المدنيين
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الخارجية الأميركية تؤكد أن الهجوم الأخير على السعودية محاولة لاستهداف المدنيين

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العرب اليوم - الخارجية الأميركية تؤكد أن الهجوم الأخير على السعودية محاولة لاستهداف المدنيين

وزارة الخارجية الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

الخارجية الأميركية تؤكد أن الهجوم الأخير على السعودية محاولة لاستهداف المدنيين

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الخارجية الأميركية تؤكد أن الهجوم الأخير على السعودية محاولة لاستهداف المدنيين الخارجية الأميركية تؤكد أن الهجوم الأخير على السعودية محاولة لاستهداف المدنيين



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