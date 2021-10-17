مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي في الولايات المتحدة

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم الأحد برصاص شرطي أطلق النار وهو يتصدى لاعتداء شخص مسلح بالسكين في ولاية أركنساس الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة المحلية.