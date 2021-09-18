اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، "سيؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي".