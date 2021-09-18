لودريان يعتبر أن ما جرى بقضية الغواصات سيؤثر على مستقبل الناتو
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لودريان يعتبر أن ما جرى بقضية الغواصات سيؤثر على مستقبل "الناتو"

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العرب اليوم - لودريان يعتبر أن ما جرى بقضية الغواصات سيؤثر على مستقبل "الناتو"

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
لندن ـ العرب اليوم

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، "سيؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي".

 

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لودريان يعتبر أن ما جرى بقضية الغواصات سيؤثر على مستقبل الناتو لودريان يعتبر أن ما جرى بقضية الغواصات سيؤثر على مستقبل الناتو



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