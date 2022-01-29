اعتقال أحد المتورطين في قصف مطار بغداد الدولي
آخر تحديث GMT22:32:44
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

اعتقال أحد المتورطين في قصف مطار بغداد الدولي

العرب اليوم -

العرب اليوم - اعتقال أحد المتورطين في قصف مطار بغداد الدولي

عاجل
بغداد - العرب اليوم

أفادت مصادرنا، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المتورطين بقصف مطار بغداد الدولي وقالت المصادر، إن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية ألقت القبض على أكرم القيسي وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة" وأضافت، أن "القيسي أودع في أحد سجون وزارة الداخلية العراقية" وأشارت المصادر إلى أن "عملية القبض تمت من قبل جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اعتقال أحد المتورطين في قصف مطار بغداد الدولي اعتقال أحد المتورطين في قصف مطار بغداد الدولي



أخبار ذات صلة

GMT 06:53 2022 السبت ,29 كانون الثاني / يناير

تفجير يستهدف موكب رئيس الأمن في "بنجشير" الأفغانية
العرب اليوم - تفجير يستهدف موكب رئيس الأمن في "بنجشير" الأفغانية

GMT 20:07 2022 الجمعة ,28 كانون الثاني / يناير

"البنتاغون" يؤكد لن نشارك بأي عمل عسكري في أوكرانيا
العرب اليوم - "البنتاغون" يؤكد لن نشارك بأي عمل عسكري في أوكرانيا

GMT 19:01 2022 الجمعة ,28 كانون الثاني / يناير

مسؤولون عراقيون يُؤكِّدون قصف مطار بغداد يستهداف سيادة البلاد
العرب اليوم - مسؤولون عراقيون يُؤكِّدون قصف مطار بغداد يستهداف سيادة البلاد

GMT 18:21 2022 الجمعة ,28 كانون الثاني / يناير

"الإليزيه" يُؤكِّد بوتين ألقى باللوم على "الناتو" في التصعيد الأخير للأزمة الأوكرانية
العرب اليوم - "الإليزيه" يُؤكِّد بوتين ألقى باللوم على "الناتو" في التصعيد الأخير للأزمة الأوكرانية

GMT 17:01 2022 الجمعة ,28 كانون الثاني / يناير

الداخلية التونسية تعلن إِحبَاط عملية إرهابية بإحدى المناطق السياحية
العرب اليوم - الداخلية التونسية تعلن إِحبَاط عملية إرهابية بإحدى المناطق السياحية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بإطلالة مُبهِرة إليسا تتَألق في حفل "JOY AWARDS" في الرياض

الرياض- العرب اليوم

حضرت الفنانة إليسا حفل Joy Awards الذي أُقيم بالعاصمة السعودية الرياض، وحضره عددًا كبيرًا من النجوم المصريين والسعوديين، وأيضًا نجوم من جميع أنحاء الوطن العربي، ولفتت إليسا الأنظار بإطلالتها السوداء. ظهرت إليسا خلال حفل Joy awards بالرياض، بإطلالة سوداء ملفتة، مفتوحة الصدر ومرصعة ببعض الأحجار البيضاء اللامعة، تداولها عدد كبير من محبيها عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وأعادت إليسا نشر بعضها مرة أخرى من خلال حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، ونشرت اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لها من هذا الحفل، وعلقت عليها وكتبت باللغة الفرنسية ما معنا:"صباح الخير"، وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة بمجرد نزولها، وكتبوا لها:"أحلى صباح"، وعدد من المتابعين وصفحات محبي إليسا نشروا مجموعة م...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:35 2022 السبت ,29 كانون الثاني / يناير

مُوديلات فساتين باللون الأبيض تُنَاسِب جميع الأذواق
العرب اليوم - مُوديلات فساتين باللون الأبيض تُنَاسِب جميع الأذواق

GMT 02:34 2022 السبت ,29 كانون الثاني / يناير

قائمة أفخم 5 منتجعات التزلج في العالم المفعمة بالراحة والرفاهيّة
العرب اليوم - قائمة أفخم 5 منتجعات التزلج في العالم المفعمة بالراحة والرفاهيّة

GMT 12:26 2022 السبت ,29 كانون الثاني / يناير

أفكار لرخام المطابخ بأحدث التصاميم الفخامة والرقي
العرب اليوم - أفكار لرخام المطابخ بأحدث التصاميم الفخامة والرقي

GMT 18:15 2022 السبت ,29 كانون الثاني / يناير

ملك الأردن يُؤكد وقوفه إلى جانب الإمارات في وجه أي استهداف
العرب اليوم - ملك الأردن يُؤكد وقوفه إلى جانب الإمارات في وجه أي استهداف

GMT 12:40 2022 السبت ,29 كانون الثاني / يناير

إردوغان يهدد وسائل الإعلام التي تنشر محتوى يضر بقيم المجتمع
العرب اليوم - إردوغان يهدد وسائل الإعلام التي تنشر محتوى يضر بقيم المجتمع

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 14:28 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تشعر بالعزلة وتحتاج الى من يرفع من معنوياتك
العرب اليوم - تشعر بالعزلة وتحتاج الى من يرفع من معنوياتك

GMT 05:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 18:56 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

أخونة الدولة
العرب اليوم - أخونة الدولة

GMT 12:10 2013 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

استبيان لاستطلاع الآراء في معرض الدوحة للكتاب
العرب اليوم - استبيان لاستطلاع الآراء في معرض الدوحة للكتاب

GMT 13:04 2017 الأربعاء ,08 آذار/ مارس

نجمات الوطن العربي في حفلة مريم سعيد لتوديع العزوبية
العرب اليوم - نجمات الوطن العربي في حفلة مريم سعيد لتوديع العزوبية

GMT 03:39 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

لادا تطور نسخا معدّلة من XRAY الشهيرة
العرب اليوم - لادا تطور نسخا معدّلة من XRAY الشهيرة

GMT 05:08 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

إخلاء سبيل "فتاة الزي الفرعوني" في مصر بكفالة مالية
العرب اليوم - إخلاء سبيل "فتاة الزي الفرعوني" في مصر بكفالة مالية

GMT 20:10 2020 الإثنين ,23 آذار/ مارس

أستراليا تخطط للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو خلال 2021
العرب اليوم - أستراليا تخطط للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو خلال 2021

GMT 07:47 2019 الإثنين ,15 تموز / يوليو

زوجات المشاهير فتيات بحثن عن فتى الأحلام في عالم النجوم
العرب اليوم - زوجات المشاهير فتيات بحثن عن فتى الأحلام في عالم النجوم

GMT 23:53 2019 الإثنين ,10 حزيران / يونيو

مهندسة ديكور تُؤكّد أنّ جمال الأعمال الهندسية في كسر قوانينها
العرب اليوم - مهندسة ديكور تُؤكّد أنّ جمال الأعمال الهندسية في كسر قوانينها

GMT 17:10 2018 السبت ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

هاني شاكر ينشر صور خطوبة ابنه شريف على "إنستغرام"
العرب اليوم - هاني شاكر ينشر صور خطوبة ابنه شريف على "إنستغرام"

GMT 00:59 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

مخاوف من عصر جليدي صغير ومرعب خلال 30 عامًا
العرب اليوم - مخاوف من عصر جليدي صغير ومرعب خلال 30 عامًا

GMT 15:48 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبر

ليال عبود تحرص على إرسال الهدايا القيمة إلى الأطفال
العرب اليوم - ليال عبود تحرص على إرسال الهدايا القيمة إلى الأطفال

GMT 14:44 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

كارلوس فالديراما يؤكد أن كولومبيا تعتمد على نفسها في الوصول إلى المونديال
العرب اليوم - كارلوس فالديراما يؤكد أن كولومبيا تعتمد على نفسها في الوصول إلى المونديال
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab