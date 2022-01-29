اعتقال أحد المتورطين في قصف مطار بغداد الدولي

أفادت مصادرنا، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المتورطين بقصف مطار بغداد الدولي وقالت المصادر، إن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية ألقت القبض على أكرم القيسي وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة" وأضافت، أن "القيسي أودع في أحد سجون وزارة الداخلية العراقية" وأشارت المصادر إلى أن "عملية القبض تمت من قبل جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".