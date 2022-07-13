الرئيس اللبناني يؤكد أن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم وأفاد حساب الرئاسة اللبنانية بأن ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم" وأشار عون إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس".