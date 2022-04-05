تبادل أسرى جديد بين روسيا وأوكرانيا يضم 86 جندياً من كل جانب

أجرت روسيا وأوكرانيا تبادلا جديدا للأسرى ضم 86 عسكريا من كل جانب، وفق ما كشفت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الثلاثاء.