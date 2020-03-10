إصابة القائد العام للقوات المسلحة البولندية بفيروس كورونا

قالت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الثلاثاء، إن القائد العام للقوات المسلحة تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من ألمانيا.

وكتبت وزارة الدفاع على تويتر اليوم تقول: «بعد عودته من اجتماع عسكري في ألمانيا شُخصت حالة الجنرال (ياروسلاف) ميكا بأنها إصابة بفيروس كورونا. ووضع المرافقون له في الحجر الصحي».