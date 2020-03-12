اتهمت البحرين اليوم الخميس، إيران "بالعدوان البيولوجي" عن طريق التستر على انتشار فيروس كورونا وعدم ختم جوازات سفر المسافرين البحرينيين.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على "تويتر"، "إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج في تقديري هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين".