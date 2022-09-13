وفاة 6 مهاجرين طردتهم اليونان إلى المياه التركية

أفادت مصادرنا أن 6 مهاجرين غير نظاميين طردتهم اليونان إلى المياه الإقليمية التركية، لقوا مصرعهم في بحر إيجه وأن الضحايا هم رضيعان وامرأة و3 أطفال وأفاد جهاز خفر السواحل التركي بأن السلطات أنقذت في وقت مبكر الثلاثاء 73 مهاجرًا آخر قبالة سواحل محافظة موغلا في جنوب غرب البلاد.