نيجيريا تعلن إنقاذ 14 بحاراً اختطفهم قراصنة في خليج غينيا

أعلنت نيجيريا إنقاذ 14 بحاراً اختطفوا من قبل قراصنة في خليج غينيا.وأفاد المتحدث باسم الجيش النيجيري محمد يريما في بيان بتنفيذ عملية أمنية ضد القراصنة قبالة سواحل نيجيريا والغابون، مضيفاً أن العملية أسفرت عن إنقاذ 14 بحاراً من أفراد طاقم سفينة خطفت مؤخراً على يد قراصنة.وأوضح يريما أن تنفيذ عملية الإنقاذ جاءت بنجاح دون وقوع أي خسائر، وسيُسلَّم الأشخاص الذين جرى إنقاذهم إلى عائلاتهم قريباً.