باكستان تراجع تخفيف الحظر للحد من الانتشار السريع في الإصابات بفيروس كورونا

أوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا أن حكومته تفكر في مراجعة قرارها بشأن تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق نظراً لعدم التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم بإسلام آباد: إن غالبية الشعب الباكستاني بدأ يتجاهل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتقاداً منهم بأن تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق يعني أن وباء كورونا قد انتهى.

وأضاف أن الحكومة ستراجع الإجراءات مجدداً بعد عطلة العيد، ولن تتردد في إعادة فرضها إذا رأت ذلك مناسباً، نظراً للانتشار السريع للإصابات بالفيروس الذي تشهده باكستان منذ تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق.

وحذر الشعب من عدم التساهل مع فيروس كورونا، قائلاً: إنه يجب علينا أن لا ننسى بأنه وباء قاتل ولم ينتهِ بعد، وقد يتحول إلى كارثة إن لم يتعامل معه بمسؤولية.