ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 27 شخصا على الأقل

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، نقلا عن الشرطة ومسعفين، بأن عدد قتلى الاحتجاجات في العراق ارتفع إلى 27 شخصا على الأقل.

وقالت الوكالة البريطانية في وقت سابق اليوم، إن عناصر من الشرطة ومسلحين تبادلوا إطلاق النار في مدينة بجنوب العراق مما أسفر عن مقتل شخص بعد سقوط 11 قتيلا ليل الأربعاء، مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتمثل أحد أسوأ التحديات الأمنية منذ سنوات.