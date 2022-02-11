إصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح بينهم 8 صحفيين ومسعفان خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال وجنوبي الضفة الغربية المحتلة واندلعت المواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وشرق مدينة نابلس، وكفر قدوم شرقي قلقيلية، وجميعها شمالي الضفة الغربية، ووسط مدينة الخليل و80 فلسطينيا بمحافظتي نابلس وقلقيلية، أصيبوا وذكر مسؤول الإسعاف والطوارئ في الجمعية بمنطقة نابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 24 إصابة في بلدة بيتا التي شهدت مواجهات رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض ذات ملكية خاصة في جبل صَبيح.

وأشار إلى وقوع إصابة بالرصاص الحي في القدم، و 3 إصابات بالرصاص المطاطي، و15 بالاختناق لاستنشاقهم غازا مسيلا للدموع وكان الجيش الإسرائيلي اعترض محتجين في مسيرة سلمية خرجوا باتجاه أراضيهم المهددة بالاستيطان، وأطلق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية لتفريقهم وفي بلدة بيت دجن تعاملت طواقم الإسعاف تعاملت مع 45 إصابة وفي بلد كفر قدوم شرقي قلقيلية، أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الجش الإسرائيلي.