استئناف حركة المرور بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر ملاحية لم تسمها، وإحدى وكالات الشحن، قولهما إن هيئة قناة السويس المصرية، بدأت الاثنين، استئناف حركة المرور مرة أخرى في المجرى الملاحي للقناة، بعد تعويم سفينة الحاويات الجانحة.وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة القناة، نجاح جهود تعويم السفينة وتسييرها إلى منطقة الانتظار في البحيرات المرة، لفحصها، وقررت السماح للسفن المتكدسة في الجانبين، بالمرور بداية من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، 17:00 بتوقيت غرينيتش.