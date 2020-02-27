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السكة الحديد تصدر بيانًا رسميًا عن حادث قطار مطروح

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العرب اليوم - السكة الحديد تصدر بيانًا رسميًا عن حادث قطار مطروح

هيئة السكة الحديد المصرية
القاهرة ـ العرب اليوم

 كشفت هيئة السكة الحديد، عن تفاصيل حادث قطار رقم -654 مطور- بخط إسكندرية مطروح.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إنه أثناء مسير القطار رقم -654 مطور- والقادم من الإسكندرية إلى مطروح، خرج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبدالرحمن وغزال خط القباري مطروح. وأضاف هيئة السكة الحديد، أن الحادث أسفر عن سقوط بعض الإصابات الخفيفة للركاب، مؤكدة عدم وجود وفيات. وأكدت الهيئة، أنه يجرى الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات لإعادة الحركة بالسكة.

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السكة الحديد تصدر بيانًا رسميًا عن حادث قطار مطروح السكة الحديد تصدر بيانًا رسميًا عن حادث قطار مطروح



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