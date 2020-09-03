ترحيب أوروبي بالموقف المصري من أزمتي ليبيا وسد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أن هناك تواصلاً لإيجاد الحلول المناسبة للوضع في ليبيا وللحفاظ على سيادة أراضيها ومنع المرتزقة والتدخلات الخارجية.وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع جوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، إن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بالحوار وإن موقف مصر من ليبيا لم يتغير.كما أوضح الوزير المصري أن مصر والاتحاد الأوروبي مهتمان بالأوضاع في ليبيا وتتابعانها.

بدوره، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يتشاور مع مصر حول الكثير من المصالح المشتركة خاصة مجالات الطاقة، مشيراً إلى أن مباحثاته في مصر تناولت الأوضاع في ليبيا.وأضاف أن الاتحاد الأوربي يبذل قصارى جهده لمنع بيع الأسلحة إلى ليبيا، قائلاً : “لدينا فرصة للوصول إلى توافق في ليبيا واجتثاث الإرهاب ووقف تدفق الأسلحة”.وأكد أن الاتحاد يتطلع إلى استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن هناك ترحيباً بالموقف المصري المرحب بالمفاوضات فيما يخص السد.