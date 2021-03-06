سيارة تدهس عددا من المحتجين اللبنانيين

أقدم مواطن لبناني على دهس عدد من المحتجين كانوا يقطعون الطريق في محلة الشويفات بسيارته، بعدما رفضوا فتح الطريق أمامه ليتمكن من المرور، ما أدى إلى سقوط 7 جرحى منهم.

وأفادت قناة "الجديد" بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السائق والجيش ينتشر في المكان.