أسرة السفير معصوم مرزوق تؤكّد القبض عليه في منزله

أكّدت أسرة السفير معصوم مرزوق أن قوة من الشرطة داهمت المنزل وألقت القبض عليه، وأشار المحاميان الحقوقيان خالد علي، وطارق العوضي إلى أنه بالفعل تم القبض على السفير السابق معصوم مرزوق اليوم في منزله.

وقال علي عبر الصفحة الرسمية له على "فيسبوك" أن أسرة السفير أبلغته بالخبر. وكان معصوم أثار حالة من الجدل الفترة الماضية بعد تبنيه مبادرة تحت زعم المصالحة طالب فيها بإجراء استفتاء على الرئاسة، وتعطيل العمل بالدستور وحلّ مجلس النواب، وإلغاء كل القوانين والقرارات والمعاهدات التي أبرمتها الدولة منذ الثورة وتشكيل مجلس رئاسي يقود البلاد لمدة ثلاثة أعوام.