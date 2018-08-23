أسرة السفير معصوم مرزوق تؤكّد القبض عليه في منزله

أكّدت أسرة السفير معصوم مرزوق أن قوة من الشرطة داهمت المنزل وألقت القبض عليه، وأشار المحاميان الحقوقيان خالد علي، وطارق العوضي إلى أنه بالفعل تم القبض على السفير السابق معصوم مرزوق اليوم في منزله.
وقال علي عبر الصفحة الرسمية له على "فيسبوك" أن أسرة السفير أبلغته بالخبر. وكان معصوم أثار حالة من الجدل الفترة الماضية بعد تبنيه مبادرة تحت زعم المصالحة طالب فيها بإجراء استفتاء على الرئاسة، وتعطيل العمل بالدستور وحلّ مجلس النواب، وإلغاء كل القوانين والقرارات والمعاهدات التي أبرمتها الدولة منذ الثورة وتشكيل مجلس رئاسي يقود البلاد لمدة ثلاثة أعوام.
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فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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