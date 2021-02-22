النائب في الكونغرس مايكل ماكول يدعو بايدن للضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب
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النائب في الكونغرس مايكل ماكول يدعو بايدن للضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب

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العرب اليوم - النائب في الكونغرس مايكل ماكول يدعو بايدن للضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب

الكونغرس
واشنطن _ العرب اليوم

النائب في الكونغرس مايكل ماكول يدعو بايدن للضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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النائب في الكونغرس مايكل ماكول يدعو بايدن للضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب النائب في الكونغرس مايكل ماكول يدعو بايدن للضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب



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