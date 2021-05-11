مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين جنوب تل أبيب بقصف صاروخي من قطاع غزة

أفادت "مصادر إعلامية عبرية " في خبر عاجل لها، بمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في مدينة حولون جنوب "تل أبيب" جراء إطلاق صاروخ من قطاع غزة. وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس الفلسطينية، قصف العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وتقول إنها نفذت ضربة "هي الأكبر" ضد تل أبيب بـ130 صاروخًا ردا على استهداف إسرائيل لبرج سكني في غزة. وقصف الطيران الإسرائيلي مبنى سكنيًّا من 13 طابقًا، مما أدى إلى تدميره بالكامل غرب مدينة غزة، منذ قليل. وقامت سلطة الطيران الإسرائيلي بوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون خلال إطلاق الصواريخ من غزة