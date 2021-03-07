الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لمواطنيها في السعودية من هجمات محتملة شرق المملكة

أصدرت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين في السعودية من هجمات صاروخية وانفجارات محتملة شرق البلاد وسط تصعيد حاد بين الحوثيين والمملكة. ونصحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية، في بيان، رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية بعد تقارير عن احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات في الظهران والدمام والخبر بالمنطقة الشرقية.وفي وقت سابق من الأحد أفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مصادر أهلية محلية، بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران، التي يقطنها 6 آلاف أمريكي، شرق السعودية.

وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.ويأتي معظم إنتاج المملكة من النفط من المنطقة الشرقية بالسعودية وبها منشآت التصدير التابعة لشركة أرامكو.