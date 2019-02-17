المبعوث الأميركي يؤكد عدم التخطيط لأي انسحاب مباغت للقوات الأمريكية
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المبعوث الأميركي يؤكد عدم التخطيط لأي انسحاب مباغت للقوات الأمريكية

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العرب اليوم - المبعوث الأميركي يؤكد عدم التخطيط لأي انسحاب مباغت للقوات الأمريكية

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري
واشنطن ـ العرب اليوم

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بانسحاب مباغت وسريع من سوريا، وستتشاور عن كثب مع الحلفاء بشأن المسألة.
وصرح جيفري بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية أمام مؤتمر ميونيخ للأمن 2019م اليوم " نقول للحلفاء باستمرار إن هذا لن يكون انسحابًا مباغتًا وسريعًا وإنما خطوة بخطوة "، مؤكدًا أن الانسحاب لا يعني نهاية المعركة الأميركية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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المبعوث الأميركي يؤكد عدم التخطيط لأي انسحاب مباغت للقوات الأمريكية المبعوث الأميركي يؤكد عدم التخطيط لأي انسحاب مباغت للقوات الأمريكية



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المبعوث الأميركي يؤكد عدم التخطيط لأي انسحاب مباغت للقوات الأمريكية المبعوث الأميركي يؤكد عدم التخطيط لأي انسحاب مباغت للقوات الأمريكية



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