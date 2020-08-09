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وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار يقدم استقالته رسميا من الحكومة

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار يقدم استقالته رسميا من الحكومة

دميانوس قطار
بيروت ـ العرب اليوم

وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار يقدم استقالته رسميا من الحكومة

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وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار يقدم استقالته رسميا من الحكومة وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار يقدم استقالته رسميا من الحكومة



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