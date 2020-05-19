رئيس جنوب أفريقيا يدعو لمساعدة الدول النامية في مكافحة فيروس كورونا

دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى مساعدة القارة الأفريقية في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا وقال رامافوزا في كلمة ألقاها في أعمال الدورة الـ 73 الافتراضية لجمعية الصحة العالمية : إن أفريقيا معرضة بشدة لأضرار هذا الفيروس وتحتاج إلى كل دعم ومساعدة ممكنين، لتعزيز استجابتها وتعويض تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة .

وأكد أنه من أجل محاصرة هذا الوباء، نحتاج إلى تعميق التعاون الدولي في البحث والتطوير والاستثمار في التقنيات الطبية الأساسية، وفي تشخيص وعلاج المرض وفي اللقاحات ، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية تدعم دعوة منظمة الصحة العالمية لتطوير وإنتاج اللقاحات والعلاجات، وضمان توزيعها بسرعة وبشكل عادل في جميع أنحاء العالم .