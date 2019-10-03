إخلاء سبيل المتهمين الأجانب بتصوير الميادين خلال أحداث التظاهرفي مصر

قالت النيابة العامة في مصر، إن سفارات الدول التي يحمل جنسياتها المتهمون بتصوير ميادين البلاد خلال التظاهرات الأخيرة، تقدمت بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم