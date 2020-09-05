مقتل قائد الاستطلاع بميليشيا الحوثى فى اليمن

واعترضت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء أمس الجمعة، طائرة بدون طيار مفخخة، بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فى اتجاه السعودية، وتم تدميرها.