قتلى وجرحى في مدينة الزاوية الليبية بقذيفة سقطت على أحد المنازل

ذكرت وسائل إعلام ليبية مساء الاثنين أن مواجهات مسلحة تدور في مدينة الزاوية منذ عصر اليوم، وتحديدا في منطقة تقاطع الذئب واندلعت المواجهات نتيجة خلاف بين مواطنين على إحدى السيارات، ما أدى إلى اشتباك مسلح بين جماعتي الطرفين وأشار إلى أن طفلة لفظت أنفاسها جراء تعرضها للضرب. كما أفاد الموقع الليبي بأن المواجهات تسببت بسقوط قذيفة على أحد المنازل ما أسفر عن قتلى وجرحى تتفاوت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة وذكر أن فوضى السلاح الخارج عن سيطرة تستمر في ليبيا، ومن شأن ذلك أن يعرقل أي مسار سياسي يمهد لإنهاء الأزمة الحالية والمستمرة منذ سنوات.