أمين عام حلف الناتو يهنئ بايدن بالفوز برئاسة أميركا

أعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

ونشر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، هنأ فيها بايدن ونائبته كامالا هاريس بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ستولتنبرج "نهنئ جو بايدن على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة ونائبته كامالا هاريس. أعرف أن جو بايدن داعم قوي لتحالفنا وأتطلع للعمل عن كثب معه. إن حلف ناتو قويًا هو في صالح أميركا الشمالية وأوروبا".