مقتل 16 حوثياً في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب
آخر تحديث GMT20:41:45
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل 16 حوثياً في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل 16 حوثياً في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب

ميلشيات الحوثي
صنعاء - العرب اليوم

أفادت وكالة أنباء اليمن، مساء اليوم السبت، عن مقتل 16 حوثياً في معارك مع الجيش غرب مأرب

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل 16 حوثياً في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب مقتل 16 حوثياً في معارك مع الجيش اليمني غرب مأرب



أخبار ذات صلة

GMT 20:52 2021 الجمعة ,08 تشرين الأول / أكتوبر

التحالف العربي يعلن إصابة 5 إثر سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان
العرب اليوم - التحالف العربي يعلن إصابة 5 إثر سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان

GMT 18:28 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية أعضائه
العرب اليوم - البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية أعضائه

GMT 17:00 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

التحالف العربي يعلن إحباط "هجوم وشيك" من الحوثيين بزورقين مفخخين
العرب اليوم - التحالف العربي يعلن إحباط "هجوم وشيك" من الحوثيين بزورقين مفخخين

GMT 19:47 2021 السبت ,18 أيلول / سبتمبر

تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز جنوب شرق دمشق
العرب اليوم - تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز جنوب شرق دمشق

GMT 18:59 2021 السبت ,18 أيلول / سبتمبر

لودريان يعتبر أن ما جرى بقضية الغواصات سيؤثر على مستقبل "الناتو"
العرب اليوم - لودريان يعتبر أن ما جرى بقضية الغواصات سيؤثر على مستقبل "الناتو"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

سوزان نجم الدين تخطف الأنظار بإطلالة "مارلين مونرو"

القاهرة - العرب اليوم

أطلت النجمة سوزان نجم الدين في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بـ"لوك" أيقونة الإغراء مارلين مونرو.ونشرت الممثلة السورية صورة لها بفستان مكشوف الصدر وضيق، بوضعية وتسريحة شعر شبيهتين بالفنانة الأميركية الراحلة.وأعقبت الصورة بتعليق جاء فيه: "مارلين مونرو قريباً"، مضيفةً سؤال: "مين مع ومين ضد؟".وحظيت نجم الدين بأكثر من 50 ألف إعجاب على صورتها ومئات التعليقات، من بينها لفنانين كعلاء زلزلي وجيهان عبد العظيم وداليدا خليل وعبد الكريم حمدان. من ناحية أخرى انتهت سوزان نجم الدين مؤخراً من تصوير مشاهدها ضمن الفيلم الكوميدي "تماسيح النيل"، الذي تدور أحداثه خلال رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، حيث تقع عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب، لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة، ويشارك ف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:25 2021 السبت ,09 تشرين الأول / أكتوبر

كارول سماحة تتألق في إطلالاتها الجديدة
العرب اليوم - كارول سماحة تتألق في إطلالاتها الجديدة

GMT 18:20 2021 السبت ,09 تشرين الأول / أكتوبر

إختيار دبي أجمل مدن المنطقة في الخريف
العرب اليوم - إختيار دبي أجمل مدن المنطقة في الخريف

GMT 15:24 2021 الأربعاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار متنوعة لتجديد غرفة أطفالكم في موسم المدارس
العرب اليوم - أفكار متنوعة لتجديد غرفة أطفالكم في موسم المدارس

GMT 17:28 2021 السبت ,09 تشرين الأول / أكتوبر

قيس سعيد يؤكد رفضه بأن تكون تونس تحت أي وصاية
العرب اليوم - قيس سعيد يؤكد رفضه بأن تكون تونس تحت أي وصاية

GMT 16:24 2021 السبت ,09 تشرين الأول / أكتوبر

ماريا ريسا تُهدي جائزة نوبل للسلام إلى جميع الصحافيين في العالم
العرب اليوم - ماريا ريسا تُهدي جائزة نوبل للسلام إلى جميع الصحافيين في العالم

GMT 14:50 2021 الأربعاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة صيفية مختلفة
العرب اليوم - هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة صيفية مختلفة

GMT 19:48 2021 الجمعة ,08 تشرين الأول / أكتوبر

مناطق لبنانية يُنصح بزيارتها في فصل الخريف
العرب اليوم - مناطق لبنانية يُنصح بزيارتها في فصل الخريف

GMT 21:32 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

نقاط أساسيّة في ديكورات غرف النوم الفخمة
العرب اليوم - نقاط أساسيّة في ديكورات غرف النوم الفخمة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:19 2021 الإثنين ,04 تشرين الأول / أكتوبر

مارك زوكربيرغ يخسر 7 مليارات دولار في ساعات
العرب اليوم - مارك زوكربيرغ يخسر 7 مليارات دولار في ساعات

GMT 10:20 2021 الخميس ,30 أيلول / سبتمبر

رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ 5 عقود
العرب اليوم - رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ 5 عقود

GMT 22:38 2021 الجمعة ,24 أيلول / سبتمبر

حقبة جديدة في عالم السيارات عبر سباق سيارات من دون سائق
العرب اليوم - حقبة جديدة في عالم السيارات عبر سباق سيارات من دون سائق

GMT 21:24 2021 الخميس ,30 أيلول / سبتمبر

القدس حاضرة في دبي وجناح لفلسطين في "إكسبو 2020"
العرب اليوم - القدس حاضرة في دبي وجناح لفلسطين في "إكسبو 2020"

GMT 17:40 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

سوق دبي الكبير خزانة توابل ودواء تجذب اهتمام السياح
العرب اليوم - سوق دبي الكبير خزانة توابل ودواء تجذب اهتمام السياح

GMT 01:11 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

ناسداك يغلق على انخفاض حاد وتراجع حاد لأسهم التكنولوجيا
العرب اليوم - ناسداك يغلق على انخفاض حاد وتراجع حاد لأسهم التكنولوجيا

GMT 04:24 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

موقع "فيسبوك" يكشف عن سبب انقطاع عمله لأكثر من 6 ساعات
العرب اليوم - موقع "فيسبوك" يكشف عن سبب انقطاع عمله لأكثر من 6 ساعات

GMT 03:22 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 04:41 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

الكونجرس يدعو "مسربة مخالفات" فيسبوك إلى جلسة استماع
العرب اليوم - الكونجرس يدعو "مسربة مخالفات" فيسبوك إلى جلسة استماع

GMT 04:30 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

جرح فلسطين المفتوح
العرب اليوم - جرح فلسطين المفتوح

GMT 04:55 2015 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

مصور ألماني يكتشف سحر قبائل أفريقيا بعدسته الخاصة
العرب اليوم - مصور ألماني يكتشف سحر قبائل أفريقيا بعدسته الخاصة

GMT 23:34 2016 الأحد ,04 أيلول / سبتمبر

ما العلاقة بين شكل المهبل والنشوة الجنسية؟
العرب اليوم - ما العلاقة بين شكل المهبل والنشوة الجنسية؟

GMT 08:37 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

فتاة روسية تنجح في تقليل وزنها إلى 50 كيلو غرام خلال 3 سنوات
العرب اليوم - فتاة روسية تنجح في تقليل وزنها إلى 50 كيلو غرام خلال 3 سنوات

GMT 05:33 2017 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

الفنانة تيمي بول ترسم لوحة فنية لطفل من دم الحيض
العرب اليوم - الفنانة تيمي بول ترسم لوحة فنية لطفل من دم الحيض

GMT 06:05 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

دليل السياحة في إمارة أبوظبي بعد افتتاح متحف اللوفر الجديد
العرب اليوم - دليل السياحة في إمارة أبوظبي بعد افتتاح متحف اللوفر الجديد

GMT 00:06 2016 السبت ,04 حزيران / يونيو

"الكركم" مهدئ طبيعي للتوتر
العرب اليوم - "الكركم" مهدئ طبيعي للتوتر

GMT 04:57 2016 الأربعاء ,06 إبريل / نيسان

أحمد محمد حسنين هيكل يسرد لـ"منى الشاذلي"وقائع الساعات الأخيرة لوالده
العرب اليوم - أحمد محمد حسنين هيكل يسرد لـ"منى الشاذلي"وقائع الساعات الأخيرة لوالده

GMT 04:31 2017 الإثنين ,15 أيار / مايو

"كيا سورينتو" تكشف عن السيارة الجديدة لعام 2017
العرب اليوم - "كيا سورينتو" تكشف عن السيارة الجديدة لعام 2017
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab