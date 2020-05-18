تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق

اعلن في العراق تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وديالى والنجف وواسط وكربلاء والمثنى ونينوى والسليمانية, وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة بفيروس كورونا إلى 3554 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة, ما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 127 حالة وفاة, وسجلت 92 حالة شفاء جديدة, ما يرفع حالات الشفاء إلى 2310 حالات.